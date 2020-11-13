В Бресте пожилым людям бесплатно раздадут защитные маски

13 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте организовали акцию "Старшему поколению - забота и защита", направленную на предупреждение распространения острых респираторных инфекций, сообщили БЕЛТА в горисполкоме.

Брестский горисполком выступил с инициативой позаботиться о наиболее уязвимой группе - пожилых людях. Первыми к акции подключились представители областной общественной организации "Белая Русь". Они будут бесплатно раздавать маски брестчанам старшего возраста. Средства индивидуальной защиты сегодня будут предлагать в пяти точках города - с 11.30 до 12.30 в торговых центрах "Экватор" и "Лагуна", а с 12.00 до 13.00 - в "Алми" (напротив технического университета), "Евроопт" (на Варшавском шоссе) и Центральном рынке.

"Такое время было выбрано именно потому, что Брестский горисполком рекомендовал пожилым людям посещать магазины с 10.30 до 12.30. В этот период торговые объекты менее заполнены покупателями", - отметили в горисполкоме.

В Бресте с 10 ноября до 10 декабря ограничили работу объектов массового скопления людей для предупреждения распространения острых респираторных инфекций. В частности, в городе после 23.00 не должны работать объекты общественного питания, дискотеки, ночные клубы, кальянные, боулинг, бильярдные, компьютерные клубы, развлекательные и игорные заведения. Отменены выставки, презентации, ярмарки и другие мероприятия в закрытых помещениях. В торгово-развлекательных центрах, магазинах нельзя организовывать групповые презентации, дегустации, рекламные акции и другие активности.

Брестчан призывают пользоваться масками в общественных местах, в том числе в транспорте. Рекомендуется свести к минимуму свои контакты вне дома и соблюдать правила дистанцирования.-0-