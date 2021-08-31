31 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте проектируют два детских сада. Они появятся в заречной части города, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник управления по образованию горисполкома Анатолий Носков.

Один из садиков построят в микрорайоне Вулька-3. Он будет рассчитан на 350 мест. Детский сад такой же вместимости появится в микрорайоне ЮЗМР-5. Проектные работы выполняются за счет средств областного инвестиционного фонда. К строительству дошкольных учреждений планируется приступить в следующем году.

Также в 2022 году в Бресте начнут проектировать еще один детский сад, который возведут в северо-западной части города на улице Лейтенанта Рябцева. Начнется строительство, ориентировочно, в 2023 году.

"Новые садики нужны, потому что интенсивно строится жилье. Пока детей перенаправляем в дошкольные учреждения в другие микрорайоны, - рассказал Анатолий Носков. - В Бресте сейчас востребованы все сады, в том числе в центральной и восточной частях города в связи с уплотнением застройки".

В областном центре в новом учебном году детские сады примут около 17,3 тыс. человек. К слову, в учреждениях среднего образования за парты сядут более 43 тыс. учеников. За последние пять лет в Бресте число школьников увеличилось более чем на 6 тыс.

"Все учреждения образования получили сертификаты готовности к новому учебному году. Многое сделано. Например, привлечено около Br2 млн спонсорских средств для укрепления материально-технической базы. За эти деньги приобретено новое оборудование, заменена мебель, проведены общестроительные и другие работы", - добавил собеседник.-0-