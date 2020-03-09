В Бресте прошел региональный этап интеллектуальной игры "Mobiквиз", победитель которой поедет в Оксфорд

В Бресте прошел первый этап интеллектуального конкурса "Mobiквиз", победитель которого отправится на обучение в языковую школу Оксфорда (Великобритания), сообщает корреспондент БЕЛТА.

В интеллектуальной битве сразились около 100 школьников Брестской области из 13 команд.

"Интеллектуальный конкурс "Mobiквиз" МТС проводит совместно с Министерством образования. Мы сотрудничаем уже несколько лет и реализовали много различных проектов для школьников. В этот раз решили предложить старшеклассникам серию интеллектуальных квизов, когда желающие из всех регионов страны могут проявить себя. Таким образом мы хотим поддержать талантливых ребят и помочь им развивать свои способности», - отметила руководитель группы по связям с общественностью компании МТС Виктория Здярская.

Школьники Брестской области с интересом отреагировали на возможность поучаствовать в новом квизе. В нем пять туров, в которых звучат вопросы, касающиеся технологий, инноваций, интернета мобильной связи, литературы и истории. Чтобы дать правильный ответ, ребятам понадобились не только знания, но и логика, и даже умение в считаные секунды гуглить информацию.

– В нашей команде собрались ребята, которые интересуются интеллектуальными играми. Узнав о "Mobiквизе", они захотели попробовать свои силы. Главный приз очень привлекательный. Дети понимают, что завоевать его сложно, но решили проверить себя и свои способности, - рассказала учитель средней школы №2 Березы Татьяна Нелипович. Педагог поддерживала команду учеников второй и третьей школ райцентра. В других играх ребята являются соперниками, но для квиза решили объединиться.

Полтора часа пролетели незаметно. По итогу победу праздновала команда гимназии №1 Бреста "Голландский натюрморт". "Формат квиза очень интересный, нам понравилось. Приз - достойный, хорошая мотивация, чтобы играть и побеждать дальше: не каждый день предлагают в Оксфорд съездить", - поделились впечатлениями победители квиза в Бресте.

Уже 21 марта "Mobiквиз" пройдет в Гомеле, затем в других областных центрах. Чтобы стать участником конкурса, нужно собрать команду из семи человек (учеников 10-11 классов) и зарегистрироваться. Информацию о конкурсе можно узнать в одноименной группе в ВК - vk.com/mobiquiz.

Победители региональных туров приедут в конце мая в Минск на полуфинал. Игроков сильнейшей команды ожидает индивидуальное испытание. В финале им придется сразится между собой. Тот, кто правильно ответит на большинство вопросов, получит целевую стипендию на обучение на языковых курсах в Оксфорде.

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