В Бресте реализуют проект по стимулированию потенциала технологий индустрии 4.0

28 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестском горисполкоме сегодня состоялось подписание договора на реализацию проекта по стимулированию потенциала технологий индустрии 4.0. Его сумма - $1 млн, передает корреспондент БЕЛТА.

"Коллеги с другой стороны уже подписали договор. Из-за пандемии они не смогли посетить нас. Сегодня свои подписи поставили мы, - отметил первый заместитель министра экономики Юрий Чеботарь. - Важный документ, к реализации которого мы шли полтора года. Посещая штаб-квартиру UNIDO, договорились, что они помогут нам во внедрении элементов индустрии 4.0. В Беларуси эксперты посетили несколько площадок и после консультаций выбрали для пилотного проекта Брестский научно-технологический парк". За право реализовать проект на своих площадях брестчане конкурировали с представителями Витебской и Могилевской областей.

Уникальный проект получил название "Стимулирование потенциала технологий четвертой промышленной революции для инклюзивного и устойчивого промышленного развития в Беларуси". Его реализует Министерство экономики совместно с ООН по промышленному развитию (UNIDO).

Более $400 тыс. технопарк направит на закупку высокотехнологичного оборудования - пятикоординатных станков с роботами-манипуляторами. "Это очень передовое и современное оборудование, на котором будем обучать инженеров, специалистов наших резидентов, студентов и преподавателей Брестского государственного технического университета. Постараемся, чтобы проект развивался, будем докупать оборудование", - сказал директор Брестского научно-технологичного парка Дмитрий Макарук.

Проект рассчитан на два года. Реализовав его, Брест освоит новые технологии - в машиностроении, IT, искусственном интеллекте, нейронных сетях и интернете вещей. Все они составляющие индустрии 4.0.

"В Бресте три основные составляющие развития города - IT, логистика и туризм. Это один из проектов, который даст толчок в развитии этих направлений", - уверен первый заместитель председателя Брестского горисполкома Вадим Кравчук. Он добавил, что резидентами технопарка сейчас являются 68 компаний. Из них почти половина занята в сфере высоких технологий.-0-