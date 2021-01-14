В Бресте снимают временные ограничения работы общепита и развлекательных заведений

14 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте с 14 января снимаются временные ограничения в работе общепита и развлекательных заведений. Такую информацию в своем Telegram-канале разместил председатель горисполкома Александр Рогачук, сообщает БЕЛТА.

"С 14 января в Бресте отменены ограничения по времени работы объектов общественного питания, объектов, в которых оказываются услуги по организации отдыха и развлечений, а также игорных заведений. До настоящего времени существовал запрет на их работу после 23.00. Все остальные ограничения продолжают действовать", - написал мэр.

Послабления в работе заведений объясняются "определенным улучшением эпидемиологической обстановки в городе". В связи с этим внесены изменения в решение горисполкома от 10 ноября 2020 года.

При этом сохраняются ограничительные мероприятия, продиктованные санитарно-эпидемиологическим благополучием населения. По-прежнему в торговых центрах, магазинах и объектах общественного питания запрещается проводить групповые презентации, дегустации, рекламные акции. Также исключено проведение выставок, презентаций и ярмарок в закрытых помещениях.-0-