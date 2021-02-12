В Бресте сотрудники ГАИ помогли добраться домой заблудившимся школьницам

12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Бресте сотрудники ГАИ помогли добраться домой двум заблудившимся школьницам. Девочки по дороге в школу сели не на тот автобус, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.

"11 февраля, двигаясь по улице Ковельской в Бресте, госавтоинспекторы увидели двух девочек, которые шли вдоль дороги по сугробам. Милиционеры остановились, помогли подружкам перейти через снег и посадили в служебный автомобиль, чтобы они согрелись", - сообщили в ГАИ.

Оказалось, 8-летние ученицы отправились в школу по обычному маршруту, но по какой-то причине сели не в тот автобус. Немного проехав, они поняли свою ошибку и быстро выскочили из общественного транспорта на ближайшей остановке. Чтобы не опоздать, девочки решили не тратить время на ожидание другого автобуса и сократить путь к школе, пройдя напрямую через поле.

Инспекторы отвезли детей домой и передали родителям, которые в свою очередь высказали слова благодарности в адрес милиционеров.-0-