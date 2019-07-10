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В Бресте субсидии на организацию своего дела в первом полугодии получили 28 безработных

Регионы 10.07.2019 | 09:01
Фото Pixabay
Фото Pixabay

10 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте в январе-июне текущего года субсидии на организацию собственного дела выделены 28 безработным, сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель начальника управления по труду, занятости и социальной защите горисполкома - начальник отдела трудоустройства Инна Новожилова.

"Среди брестчан растет интерес к самозанятости. В январе-июне выдано 28 субсидий на сумму около Br67 тыс. Люди понимают, что нужно легализовать свою деятельность и работать на себя с уплатой налогов, заботясь о будущем пенсионном обеспечении", - сказала Инна Новожилова.

Размер субсидии равен 11 бюджетам прожиточного минимума. Единовременное государственное пособие - стартовый капитал для начинающего предпринимателя. За счет этих денег он может приобрести необходимые для работы материалы и инструменты, оборудование. Прежде чем получить финансовую поддержку безработные должны подготовить бизнес-план, специалисты службы занятости могут помочь его оформить. Желающим предоставляется возможность пройти двухнедельное обучение основам предпринимательской деятельности. В первом полугодии этот курс освоили 33 человека, 22 из них уже получили субсидии.

Возраст новоявленных предпринимателей - от 25 до 40 лет. Большинство мужчин отдают предпочтение строительным услугам. Набирает обороты сфера красоты. Многие женщины арендуют помещения под парикмахерские и салоны, где проводят SPA-процедуры, уход за лицом и телом. Также бывшие безработные занимаются ремонтом бытовых предметов, техническим обслуживанием и ремонтом автомобилей, организацией развивающих центров и развлекательных мероприятий для детей, оказанием фотоуслуг. Одна из соискательниц направила субсидию на открытие небольшого кафе. Ее коллега начал производство сладостей.

В Бресте в течение 2019 года безработным на открытие собственного дела планируется выдать 55 субсидий.-0-

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Теги
Брест, занятость, налоги, предприниматели
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