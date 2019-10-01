В Бресте тестируют велошеринг

1 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте сегодня в тестовом режиме заработала система проката прогулочных велосипедов, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы придерживаемся тенденции, что Брест должен быть экологичным, комфортным городом. Одним из составляющих этого является велосипедное движение, - подчеркнул председатель горисполкома Александр Рогачук. - Начинаем проект в октябре не случайно. За месяц его апробируем, чтобы следующей весной запустить. Одно из условий взаимодействия с компанией, чтобы в дальнейшем велосипеды были оформлены в цветах нашего флага и герба - сине-голубых или бело-сине-голубых. Это будет красиво".

Для тестирования системы в Бресте компания Kolobike привезла 100 велосипедов. Сейчас их можно найти на четырех площадках: в Городском саду, возле Брестского государственного университета им. А.С.Пушкина, Администрации Московского района и торгового центра "Микс" в микрорайоне Ковалево. До наступления холодов специалисты оценят спрос на шеринг среди местного населения, возможности инфраструктуры, отрегулируют техподдержку. Ожидается, что с наступлением весны число таких велосипедов в областном центре увеличится в несколько раз.

Чтобы воспользоваться системой проката, нужно скачать одноименное мобильное приложение и привязать к нему свою банковскую карту. Чтобы разблокировать замок велосипеда, необходимо отсканировать размещенный на нем специальный код. Стоимость 15-минутной поездки составляет Br0,5. В конце пути байк можно оставить в любом видном месте. Главное, чтобы он не мешал прохожим и транспорту.

"Велосипеды - антивандальные, подходят для краткосрочных прогулок. У них мощная рама, чтобы металл не погнулся при падении или от удара. Все сделано, чтобы техника прослужила долго", - сказал заместитель директора Kolobike Александр Каледа.

По результатам социологического опроса, велосипедом как городским транспортом пользуются около 4,5 тыс. брестчан. "Есть также отложенный спрос на велосипеды. На них (при безопасной инфраструктуре и удобстве передвижения) готовы ездить 27 тыс. горожан. Эти цифры заложены в концепцию по развитию велодвижения: чтобы к 2025 году 8% жителей использовали велосипед как общественный транспорт. По опыту зарубежных соседей, например польского Люблина, число пользователей велосипедов благодаря городскому прокату увеличилось в пять раз", - отметил директор информационно-просветительского учреждения "За вело Брест" Владимир Красько.-0-