В Бресте устроят благотворительный забег с четвероногими питомцами

13 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте 17 августа на территории гребного канала организуют благотворительный забег "4+2". Мероприятие состоится во Всемирный день бездомных животных, сообщил корреспонденту БЕЛТА специалист по связям с общественностью областного центра олимпийского резерва по гребле Олег Голос.

Забег с четвероногими питомцами в областном центре организуют уже во второй раз. Его местом проведения выбрана лыжероллерная трасса гребного канала. На старт выйдут владельцы как небольших, так средних и крупных пород собак (они должны быть на поводке). Организаторы предлагают преодолеть дистанцию 500 м или 1000 м. Участников ожидают медали, дипломы и презенты, предоставленные партнерами мероприятия. Также запланированы показательные выступления кинологов.

Главной целью зоозабега является привлечение внимания и поддержка питомцев, которые находятся в пункте отлова и временного содержания бездомных животных при Брестском мусороперерабатывающем заводе. Желающие смогут оказать помощь в виде круп, сухих и влажных кормов для котов и собак разных возрастов, игрушек.

"Мы хотим привлечь внимание к проблеме бездомных животных. Отрадно, что в нашем городе ситуация улучшается, появился государственный пункт содержания бездомных животных. Но, к сожалению, периодически регистрируются случаи безответственного, жестокого обращения с животными со стороны граждан", - сказал Олег Голос.

Во время забега будет проведена акция "Найди себе друга". Жителям областного центра предложат взять себе питомцев из пункта отлова и содержания бездомных животных.

Организатором мероприятия является областной ЦОР по гребле при поддержке Брестского мусороперерабатывающего завода и сообщества "Доброта в Бресте".-0-