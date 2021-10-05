5 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте ужесточили масочный режим в общественном транспорте, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор КУП "Брестский общественный транспорт" Игорь Царук.

Мониторинг показал, что около 80% пассажиров пользуются масками, остальные надевают их по первому требованию. Лишь единицы отказываются от средств индивидуальной защиты. "Это попытка призвать людей к коллективной ответственности о безопасности. Мы не проверяем транспорт в час-пик, чтобы не создавать коллапс в городе. Но в межпиковое время с сегодняшнего дня водители имеют право (на свое усмотрение) на остановочном пункте заглушить двигатель и объявить, что транспорт дальше не пойдет, пока все пассажиры не наденут маски", - отметил Игорь Царук. Таким образом несознательные пассажиры могут сорвать график движения общественного транспорта.

Требуют надеть маску и контролеры-ревизоры при проверке оплаты проезда. При отсутствии СИЗ пассажира попросят покинуть салон. "Уже было несколько таких случаев, и люди понимают, почему их просят выйти. Сложнее с детьми, ведь они тоже могут быть переносчиками коронавируса. Поэтому родители должны позаботиться, чтобы их дети носили маски в общественных местах", - сказал директор КУП "Брестский общественный транспорт".

В своем Telegram-канале председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук рассказал об эпидемиологической ситуации. "На протяжении последнего месяца в Бресте наблюдается значительный рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. В двух городских больницах находятся 1,3 тыс. пациентов с пневмонией, 49 из них - в реанимации в тяжелом состоянии (все эти пациенты не привиты). Этот факт убеждает, что именно иммунизация всех слоев населения остается наиболее эффективным способом борьбы с COVID", - подчеркнул мэр.

По оперативным данным, в Бресте прививку против коронавируса сделали более 55,6 тыс. человек.-0-