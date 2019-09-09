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09 сентября 2019, 16:49

В Бресте в дни празднования тысячелетия города родились 29 детей

Фото из архива
Фото из архива

9 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестском областном родильном доме 6-8 сентября, когда город отмечал свое тысячелетие, на свет появились 29 малышей, сообщила корреспонденту БЕЛТА врач-статистик учреждения здравоохранения Елена Аснина.

К юбилею областной центр получил много подарков. Без преувеличения самый главный - рождение маленьких брестчан. В дни праздника на свет появились 13 мальчиков и 16 девочек, среди них есть одна двойня. Символично, что больше всего малышей - 12 - родились 6 сентября, когда в городе начались торжества по случаю тысячелетия. В семи семьях родились первенцы, в десяти - третий и последующие дети. Вес самого крупного ребенка - 4310 г. Брестские акушеры помогли появиться на свет и девочке весом 1250 г.

"В Бресте количество родов остается стабильно высоким. Ежегодно у нас рождается более 5 тыс. детей. Средний возраст первородящих женщин приблизился к 26 годам", - отметила Елена Аснина. В январе-августе в областном роддоме на свет появились 3511 детей.

В Бресте проживают более 350 тыс. человек. Уровень рождаемости в городе один из самых высоких в республике.

В дни празднования в Бресте созданы 64 новые семьи. Одной из изюминок юбилейных торжеств стал свадебный флешмоб, который состоялся во время музыкально-исторической композиции "Миллениум". В нем приняли участие пары, связавшие себя узами брака в преддверии значимой для города даты. "А в парке культуры и отдыха мы поздравили шесть семейных юбиляров. Четыре пары отметили золотую свадьбу, по одной - фарфоровую (20 лет совместной жизни) и жемчужную (30 лет). В одной семье родители и дети создали браки в один и тот же день с разницей в 30 лет", - рассказала начальник отдела ЗАГС Брестского горисполкома Татьяна Семенюк.-0-

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