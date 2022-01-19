В Бресте в этом году планируют заменить 85 лифтов

19 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. В жилых домах Бреста в этом году планируют заменить 85 лифтов. Такая информация опубликована в Telegram-канале председателя горисполкома Александра Рогачука, сообщает БЕЛТА.

В областном центре в прошлом году заменили 101 лифт. В нынешнем году в городе планируют обновить 85 лифтов. Из них 15 расположены в домах, находящихся на обслуживании ЖРЭУ Бреста. Еще 70 установлены в домах организаций застройщиков и товариществ собственников. Средняя стоимость замены одного лифта равняется примерно Br53 тыс. Вся техника отечественная.

"Замена лифта в доме - процедура сложная и требует определенного времени. В среднем этот период занимает от 20 до 45 дней в зависимости от условий и сложности выполняемых работ. Отсутствие возможности пользоваться лифтом при его замене создает определенные неудобства для жильцов. Однако в приоритете безопасность граждан. Чтобы последующие годы пользоваться исправным лифтом, нужно немного потерпеть", - написал Александр Рогачук.-0-