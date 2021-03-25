25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Бресте в семью спустя 30 лет вернулась украденная медаль "За отвагу". Такая информация прозвучала в эфире телеканала "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

Артиллерист Петр Карпиевич получил награду во время Великой Отечественной войны. Медаль в семье ценили и хотели передавать из поколения в поколение, но 30 лет назад в дом фронтовика ворвались воры и украли реликвию. За долгие десятилетия родные ветерана почти утратили надежду ее найти.

Случайно медаль обнаружили на дне реки в 60 км от дома, откуда она была похищена. Ее заметили профессиональный водолаз Александр Агапов и его товарищ, которые пытались найти под водой с металлоискателем утерянное обручальное кольцо. "Почти час искали, уже и воздух был на нуле. Но нашли обручальное кольцо, а рядом с ним еще что-то фонит", - рассказал Александр Агапов. Оказалось - медаль.

Найденную реликвию решили вернуть семье фронтовика, но отыскать родственников оказалось непросто. Сначала медаль надо было отреставрировать и узнать серийный номер, а потом через архив Министерства обороны выяснить имя владельца. Передали медаль сыну фронтовика Николаю в символичном месте - в Брестской крепости.

Петр Карпиевич получил медаль за героический бой в Венгрии, был несколько раз ранен. После войны о своих заслугах фронтовик почти не рассказывал.-0-