В Бресте в зеркальную дату смогут расписать до 20 молодоженов

9 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Работники отдела ЗАГС Брестского горисполкома 22 февраля смогут расписать до 20 пар, сообщила корреспонденту БЕЛТА начальник отдела Татьяна Семенюк.

Необычные даты привлекают внимание будущих супругов. Особенно интересны зеркальные. Ближайшая будет 22.02.2022. "Несмотря на то, что 22 февраля выпадает на вторник, этот день востребован у наших молодоженов. Этот день у нас не регистрационный, но парам не отказываем. На сегодня у нас подано восемь заявлений. Еще несколько человек записались, но пока не подали документы. За три дня (это минимальный срок) молодожены могут подать заявление. Время, которое у нас есть, уже почти все расписано", - рассказала Татьяна Семенюк. Она добавила, что в зеркальную дату работники могут расписать до 20 молодоженов.

Начальник отдела ЗАГС пояснила, что по числу регистраций браков день на день не приходится. Больше всего церемоний проходит в субботу, когда бывает и до 30 пар.

В Бресте в прошлом году скрепили свои отношения узами Гименея 1960 пар. Их число на 200 больше, чем было в 2020-м. Средний возраст у женихов - 31 год, у невест - 29 лет. Три девушки вступили в брак еще будучи несовершеннолетними. Свой союз оформляли и брестчане, которым исполнилось больше 70 лет.

К слову, в прошлом году в отделе ЗАГС торжественно чествовали 13 юбиляров. Семь супругов отпраздновали золотую свадьбу, пять - серебряную. Еще одна семья отметила 70-летие совместной жизни. В народе эту дату называют благодатной свадьбой.-0-