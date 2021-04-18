В Бресте во время футбольного матча ограничат движение транспорта

18 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Бресте сегодня во время футбольного матча ограничат движение транспорта, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.

С 16.00 до 17.45 на стадионе "Брестский" состоится матч 31-го чемпионата Беларуси по футболу между командами высшей лиги "Рух" и "Сморгонь".

"Во время пребывания на стадионе всем любителям футбола необходимо соблюдать действующее законодательство, правила поведения на стадионе и положения регламента УЕФА по безопасности и порядку. В связи с проведением спортивного мероприятия напротив спорткомплекса по ул. Гоголя и ул. Коммунистической с 13.00 до окончания футбольного матча будет запрещена остановка и стоянка транспортных средств всех видов", - сказали в ведомстве.

Кроме того, с 14.30 до окончания матча будет ограничено движение транспортных средств по ул. Коммунистической на участке от ул. Воровского до ул. Гоголя, по нечетной стороне ул. Гоголя - от ул. Наганова до ул. Коммунистической, а также (при необходимости) - по четной стороне ул. Гоголя от ул. Ленина до ул. Наганова.

После матча при необходимости на перекрестке ул. Ленина и ул. Гоголя будет перекрыто движение транспорта для пропуска пешеходов.

Госавтоинспекция рекомендует планировать маршрут своего движения заблаговременно, а также использовать альтернативные улицы для движения.-0-