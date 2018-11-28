В Бресте восстановили памятник воинам-интернационалистам

28 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте сегодня установили реконструированный памятник воинам-интернационалистам. Монумент был поврежден нынешним летом, сообщил корреспонденту БЕЛТА председатель городской организации ветеранов войны в Афганистане Сергей Пухальский.

Скульптурная композиция в парке воинов-интернационалистов серьезно пострадала во время пожара в ночь с 6 на 7 июля, загорелись венки у памятника. Спасатели оперативно ликвидировали возгорание, однако огонь практически полностью уничтожил лицевую сторону монумента. Памятный знак был демонтирован. Его восстановлением занимались специалисты "Белреставрации".

Конструкцию сегодня установили на прежнее место. "Памятник выполнен из композитной смолы. Его окрасили термостойкой краской, которая выдерживает температуру до 900 градусов. На восстановительные и сопутствующие работы потребовалось около Br30 тыс. Основная часть средств направлена из городского бюджета. Также перечислили деньги организации и неравнодушные брестчане", - рассказал Сергей Пухальский. В том числе за счет собранных денег закупят две видеокамеры, которые установят вблизи памятника.

В то время когда рабочие монтировали монумент, стало известно о задержании подозреваемого в вандализме. Им оказался неработающий, ранее судимый за хулиганство 23-летний местный житель. "Личность злоумышленника установили сотрудники уголовного розыска Московского РОВД Бреста. Мотив его действий и обстоятельства происшествия выясняются. Мужчина помещен в изолятор временного содержания", - уточнил официальный представитель УВД Брестского облисполкома Сергей Дученко. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по ст.339 (хулиганство) УК.

В феврале 2019 года исполняется 30 лет с начала вывода советских войск из Афганистана. Воевали в этой стране около 1,5 тыс. брестчан, из них 28 погибли при исполнении интернационального долга.-0-