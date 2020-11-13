В Бресте вводят масочный режим

13 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте с 14 ноября вводится обязательный масочный режим. Такую информацию разместил в своем Telegram-канале председатель горисполкома Александр Рогачук, сообщает БЕЛТА.

Решение принято на совещании, которое прошло в мэрии сегодня утром, где обсуждалась эпидемическая ситуация в областном центре. "Информирую, что в учреждениях здравоохранения города достаточно свободных коек для оказания стационарной медицинской помощи. Вместе с тем приняли решение о введении в Бресте обязательного масочного режима с 14 ноября", - сообщил Александр Рогачук.

Тремя днями ранее, с 10 ноября до 10 декабря, для предупреждения распространения острых респираторных инфекций, в том числе вызванных новым видом коронавируса, в Бресте ограничили работу объектов массового скопления людей. После 23.00 запрещена работа объектов общественного питания, дискотек, ночных клубов, кальянных, боулингов, бильярдных, компьютерных клубов, других развлекательных и игорных заведений. В городе на месяц отменили проведение выставок, презентаций, ярмарок и других мероприятий в закрытых помещениях. В торгово-развлекательных центрах, магазинах нельзя будет организовывать групповые презентации, дегустации, рекламные акции и другие активности.

Такие же ограничительные мероприятия с сегодняшнего дня введены на территории Пинска.-0-

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