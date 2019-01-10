В Бресте выбирают семь чудес города

10 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте подвели промежуточные итоги народного голосования по выбору самых интересных достопримечательностей города, сообщили БЕЛТА в горисполкоме.

Опрос "7 чудес Бреста" стартовал два месяца назад и привлек внимание большого числа горожан. Цель акции - выяснить наиболее популярные у брестчан места и объекты, повысить интерес к городской культуре, привлечь внимание к городу с тысячелетней историей со стороны гостей. На адрес электронной почты горисполкома поступили более 150 предложений. Рабочая группа отобрала наиболее популярные варианты. В топ-8 опроса попали археологический музей "Берестье", мемориальный комплекс "Брестская крепость-герой", зимний сад БрГУ имени А.С. Пушкина, аллея фонарей на улице Гоголя, Брестский железнодорожный вокзал, Брестская Библия, памятник 1000-летия Бреста, а также традиция зажжения фонарей на улице Советской.

Теперь брестчанам предлагают исключить из списка один объект и оставить в нем семь наиболее ярких, которые являются визитными карточками пограничного города. Предложения с пометкой "7 чудес города Бреста" можно отправлять до 9 февраля на электронный адрес ispolkombrest@brest.by. По итогам акции планируется создать материалы, которые будут размещены на остановках общественного транспорта в Бресте.-0-