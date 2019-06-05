В Бресте выделят полосы для движения общественного транспорта

5 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. На центральных магистралях Бреста появятся полосы для движения общественного транспорта, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник межрайонного отдела организации дорожного движения ГАИ УВД Брестского облисполкома Владимир Феськов.

Специальные полосы выделяют на бульваре Космонавтов на участке от ул.Пушкинской до Орджоникидзе, а также на путепроводе по ул.Московская (Кобринском мосту). "Эти улицы находятся в стадии реконструкции. Там наносят разметку, устанавливают дорожные знаки. Работы будут завершены в ближайшее время", - сказал Владимир Феськов.

Полосы будут обозначены буквой "А". Они предназначены только для общественного транспорта, чтобы исключить возможности срыва графиков движения. "При реконструкции других участков уличной сети с интенсивным движением общественного транспорта автобусный парк совместно с горисполкомом будет рассматривать вопрос о продлении этих полос", - добавил он.

В Бресте насчитывается 59 автобусных маршрутов, 9 - троллейбусных, 20 - экспресс-маршрутов. В будни по дорогам областного центра курсируют около 500 единиц общественного транспорта.-0-