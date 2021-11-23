В Бресте выпал первый снег: пескоразбрасыватели обрабатывают аварийно опасные участки дорог

23 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте сегодня выпал первый снег, коммунальная техника вышла на улицы города, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Коммунальные службы оперативно отреагировали на осадки и приступили к превентивной противогололедной обработке мостов и путепроводов, а также аварийно опасных участков дорог", - написал в своем Telegram-канале председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук. Сегодня по улицам города курсируют шесть пескоразбрасывателей.

В областном центре для посыпки дорог и тротуаров заготовили около 25 тыс. т песко-соляной смеси. Для проведения антигололедных мероприятий и уборки снега подготовлено 77 единиц спецтехники, в том числе тракторы, погрузчики и грузовые машины. При обильном снегопаде помочь коммунальщикам готовы около 25 предприятий города, которые могут предоставить 124 транспортных средства: экскаваторы, самосвалы и грейдеры и другую технику.

"В первую очередь от снега и льда будут очищаться мосты и путепроводы, остановки общественного транспорта и пешеходные переходы, - рассказали в Брестском городском ЖКХ. - Уборка дворовых территорий будет обеспечена жилищным ремонтно-эксплуатационным управлением: за каждым ЖЭСом закреплена техника. Всего же убирать дворы Бреста выйдет около 300 человек". При сильных снегопадах коммунальные службы просят брестчан по возможности помогать в расчистке дворов и парковочных мест.-0-