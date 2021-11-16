В Бресте высадят более 30 тыс. тюльпанов

16 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте на улицах и в скверах коммунальники высаживают луковицы тюльпанов. Такая информация опубликована в Telegram-канале председателя горисполкома Александра Рогачука, сообщает БЕЛТА.

"Сегодня работники ПКУП "Коммунальник" приступили к высадке тюльпанов на улицах и в скверах города. До конца ноября эти весенние цветы будут высажены на улице и площади Ленина, улице Советской, бульварах Шевченко и Космонавтов, набережной Франциска Скорины, на пересечении улиц Московской и Советской Конституции, Московской и Гаврилова, Московской и проспекта Партизанский, во многих других местах", - говорится в Telegram-канале.

По задумке, пестрые тюльпаны дополнят собой въездную группу в Брест "Стелла". Будут радовать отдыхающих в парке культуры и отдыха, в сквере на площади Свободы. "Всего высадим более 30 тыс. этих весенних цветов, благодаря чему к майским праздникам распустившиеся тюльпаны создадут хорошее настроение горожанам и гостям города", - добавил Александр Рогачук.-0-