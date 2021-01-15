В Бресте зальют 20 ледовых площадок

15 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте начали заливать площадки для катания на коньках. Такая информация опубликована в Telegram-канале председателя горисполкома Александра Рогачука, сообщает БЕЛТА.

"Установившаяся погода позволяет нам использовать все прелести зимы для проведения досуга. Готовим в городе катки. Для катания брестчан будет залито восемь коробок (на территории школ №№1, 9, 11, 16, 20, 27, 32 и 33) и 12 площадок. Уже в ближайшие дни желающие смогут покататься на льду на открытом воздухе", - написал Александр Рогачук.

Кроме того, в городском парке культуры и отдыха можно взять напрокат коньки, лыжи и финские сани. На гребном канале запустили снежную пушку и начали обустраивать лыжную трассу. Пункт проката зимнего инвентаря там открылся сегодня в 14.00.-0-