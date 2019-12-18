В Бресте завершается музейный проект к 1000-летию города "12 артефактов"

18 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. Брестский областной краеведческий музей 26 декабря презентует заключительную выставку проекта "12 артефактов", посвященного 1000-летию Бреста, сообщили БЕЛТА в музее.

В этот раз для обозрения посетителей представят Почетное государственное знамя Республики Беларусь, которое было присуждено Брестской области за особые достижения в хозяйственном развитии и в связи с 70-летием со дня образования. С последней из цикла выставок одного предмета, как и ранее, можно будет ознакомиться в течение семи дней - до 2 января.

Проект "12 артефактов", приуроченный к 1000-летию Бреста, стартовал в январе. Каждый месяц областной краеведческий музей презентовал один ценный предмет из своих коллекций. За это время были представлены самшитовый гребень начала XIII века, средневековая фигурка шахматного короля, генеральский мундир императора Николая I, музыкальная шкатулка Полесского воеводы, генеральный план крепости Брест-Литовск, редкий документ с автографом Станислава Августа Понятовского и оттиском королевской печати и другие раритеты.

"Это предметы, которым сродни определения "первый", "единственный", "уникальный". Они разные по происхождению, предназначению, времени возникновения, но их объединяет одно очень важное обстоятельство - связь с историей и культурой Бреста", - отметила автор проекта, заведующая научно-экспозиционным отделом краеведческого музея Нина Кириллова.

В январе в музее планируется организовать итоговую выставку проекта, где будут презентованы все 12 артефактов.-0-