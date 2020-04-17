В Бресте завершены выплаты единовременной помощи к 75-летию Победы

17 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте 366 ветеранов и участников Великой Отечественной войны получили в апреле единовременную материальную помощь к 75-летию Великой Победы, сообщил корреспонденту БЕЛТА первый заместитель председателя горисполкома Вадим Кравчук.

"Всем нам важно окружить заботой и вниманием каждого ветерана не только в преддверии 9 Мая. Впереди особая дата - юбилей Победы. Поэтому с соблюдением всех мер безопасности поздравим их с праздником. По возможности будем стараться, чтобы и молодые люди могли пообщаться с ветеранами. Приятно, что их поддерживают предприятия и организации. Отдельные слова благодарности - медицинским работникам", - сказал Вадим Кравчук.

В областном центре проживают 366 ветеранов Великой Отечественной войны, в том числе 61 участник боевых действий. В преддверии Дня Победы им оказали единовременную материальную помощь. Представители местных органов власти и военкомата вручат ветеранам юбилейные медали и подарочные наборы (электросоковыжималку и комплект постельных принадлежностей).

Первый зампредседателя горисполкома подчеркнул, что социальные службы, работники МЧС регулярно обследуют условия проживания участников войны и пострадавших от ее последствий. Просьб о помощи поступает немного - с начала года всего 44. Половина из них касалась приобретения лекарств. Шесть человек обратились за содействием в прохождении медицинского обследования, еще двое - оздоровлением в санатории.

"Были просьбы о закреплении соцработников, оказании парикмахерских услуг, приобретении сантехники. Один из ветеранов попросил провести ему интернет и интерактивное телевидение. Из 44 заявок пока не выполнили только одну - обработку приусадебного участка. По согласованию с заявителем работы перенесли на конец апреля. Обращение на контроле и обязательно будет выполнено", - заверил Вадим Кравчук.-0-