В брестских маршрутках тестируют систему электронной оплаты проезда

30 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте в маршрутных такси проводят эксперимент по электронной оплате проезда, сообщил корреспонденту БЕЛТА первый заместитель председателя горисполкома Вадим Кравчук.

На одной из встреч в "Брестгортрансе" перевозчики предложили внедрить электронную оплату проезда на маршрутах экспресс-сообщения. Для эксперимента выбран протяженный маршрут №10. В нескольких его маршрутках можно рассчитаться с помощью мобильного приложения "Оплати".

"Свою инициативу перевозчики предложили в конце октября, спустя месяц начали апробацию электронной оплаты, - рассказал Вадим Кравчук. - К расширению возможностей для бесконтактной оплаты прежде всего нас подталкивает пандемия. Да и люди меньше пользуются наличными деньгами. Водителям такой способ оплаты позволит меньше отвлекаться от управления транспортом".

Если электронная оплата будет востребована, ее внедрят и на других маршрутах экспресс-сообщения. Пока же такой способ выбирают 2-3% пассажиров.

В Бресте оплатить проезд с помощью мобильного приложения "Оплати" и TIX можно в автобусах и троллейбусах. Этот вариант выбирают около 7% пассажиров.

Ежедневно по улицам областного города курсирует более 120 автобусов, около 50 троллейбусов и примерно 320 маршрутных такси.-0-