В Брестской крепости готовят предложения для продолжения реставрации сооружений по проекту СГ

22 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой" готовят предложения для продолжения работ по капитальному ремонту и реставрации сооружений по проекту Союзного государства, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор мемориала Григорий Бысюк.

"Готовы предложить на 2022-2024 годы ряд объектов, на которых необходимо продолжить работы. Если предложения будут приняты, это станет хорошим итогом наведения порядка в мемориальном комплексе и обеспечения сохранности сооружений Брестской крепости", - считает Григорий Бысюк.

В частности, в Брестской крепости предлагают отремонтировать помещения южной казармы, где можно будет проводить музейно-педагогические занятия. Есть идеи обновить главный монумент "Мужество", вход в мемориальный комплекс "Звезда" и расположенные рядом с ним сооружения. Необходим капитальный ремонт помещений в районе Северных ворот, моста возле монумента "Жажда". Предлагается провести консервацию руин барбакана в районе Тереспольских ворот и кольцевой казармы в западной части цитадели.

"Это основные направления, куда мы предлагаем направить усилия в будущем. Парламентарии Союзного государства нас поддержали. Начинаем готовить предложения с обоснованиями", - отметил директор мемориального комплекса.

К слову, в 2018-2020 годах в Брестской крепости по проекту СГ выполнено 16 мероприятий по капитальному ремонту, реставрации и музеефикации сооружений. Например, были законсервированы некоторые руины, заменена кровля на южной и юго-западной казармах, обновлена декоративно-художественная подсветка, капитально отремонтирован мост через Мухавец. Появились три новые музейные экспозиции.-0-