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В Брестской крепости в 2019 году ожидают 25-миллионного посетителя

Регионы 21.03.2019 | 17:41
В Брестской крепости. Фото из архива
В Брестской крепости. Фото из архива

21 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской крепости в этом году ожидают 25-миллионного посетителя. Об этом журналистам сегодня сообщил директор мемориального комплекса Григорий Бысюк во время презентации научно-публицистических изданий об истории и реликвиях крепости, передает корреспондент БЕЛТА.

Комплекс "Брестская крепость-герой" входит в число наиболее востребованных туристических объектов области и республики. С 1956 года цитадель над Бугом посетили более 24 млн туристов, 25-миллионного посетителя в мемориальном комплексе ожидают в этом году. В 2018-м там побывали граждане 51 государства - представители почти всех континентов. Среди зарубежных гостей наибольший интерес проявляют жители России, Украины, Польши, Германии, стран Балтии.

В мемориальном комплексе презентовали три научно-публицистических издания. "Сборник "Историческое наследие Брестской крепости. Люди и судьбы" посвящен воспоминаниям защитников, их детей - свидетелей ключевых событий, происходящих в июне 1941 года. Издание "Март 1918 года. На изломе истории..." касается подписания Брестского мира. Эта тема интересна и сегодня, спустя более 100 лет, а для нас особенно, учитывая, что документ был подписан в Белом дворце Брестской крепости", - отметил Григорий Бысюк.

Также презентован каталог "Реликвии музейных коллекций". Это первый альбом с изображением наиболее ценных экспонатов мемориального комплекса. В иллюстрированном 60-страничном издании собрана информация примерно о 130 предметах. Для сравнения в фондах хранится более 90 тыс. экспонатов.

Над созданием книг трудились сотрудники мемориального комплекса во взаимодействии с учеными Брестского государственного университета им. А.С.Пушкина. Результаты их работы будут интересны историкам, музейным работникам, студентам.

В комплексе "Брестская крепость-герой" начали работать над следующим каталогом. Он будет посвящен коллекции живописных работ художников, которые писали на тему легендарной цитадели над Бугом, Великой Отечественной войны. Планируется, что издание увидит свет в этом году. В том числе оно будет приурочено к 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.

"В Музее обороны, экспозициях "Музей войны - территория мира", "Летопись Брестской крепости" эта тема имеет отражение. Естественно, запланирован ряд мероприятий. Но самое главное - это прийти в крепость, чтобы поклониться подвигу героев, почтить их память, задуматься о важности сохранения мира", - считает директор мемориального комплекса.-0-

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