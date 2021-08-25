В Брестской области 1 сентября за парты сядут около 173 тыс. школьников

В День знаний в Брестской области откроется новая школа. Она построена в Барановичах в густонаселенном микрорайоне Боровки. Кроме того, в регионе возводят еще несколько учреждений образования. В Жабинке строят детский сад на 240 мест, учебно-педагогические комплексы появятся в Кобрине и Столине.-0-

Фото Вадима Якубёнка



Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!

25 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области в День знаний за парты сядут 172,7 тыс. школьников. Такая информация прозвучала сегодня во время областной августовской конференции педагогов в Бресте, передает корреспондент БЕЛТА.В Брестской области 1 сентября двери распахнут 488 учреждений общего среднего образования. За парты сядут на 4,9 тыс. учеников больше, чем в прошлом учебном году. Первый звонок прозвенит для 17,4 тыс. детей. "Учреждения образования всех уровней готовы к приему учащихся. К новому учебному году они готовились на протяжении каникул. Что-то нужно было отремонтировать, построить, модернизировать - все эти работы выполнены или находятся на завершающем этапе, - сказал председатель Брестского облисполкома Юрий Шулейко. - В некоторых учебных заведениях работы будут проводиться во время учебного года, но они не будут мешать образовательному процессу".В частности, при поддержке Министерства образования в школах обновлены 28 кабинетов биологии, поставлено 178 интерактивных сенсорных панелей. За счет местных бюджетов в 18 школ и гимназий закуплено оборудование для кабинетов физики, химии и биологии. К новому учебному году приведены в порядок спортивные сооружения, стадионы и игровые площадки. В регионе завершают программу строительства спортивных залов в сельской местности. Сейчас такой проектируется для школы в д.Знаменка Брестского района.Для подвоза почти 15 тыс. учеников из сельской местности задействуют 316 школьных автобусов. Дополнительно Брестская область закупает 16 автобусов и еще три специально оборудованных - для детей с особенностями в развитии.Юрий Шулейко обратил внимание на роль школы не только в образовании, но и воспитании детей. "Первоочередная обязанность в воспитании ребенка лежит на родителях. Отчасти это ответственность государства, педагогов. Но ни в коем случае нельзя разделять ответственность за ребенка между школой и семьей. Мы все отвечаем за нравственное и духовное развитие детей. Родители и педагоги должны быть союзниками, работать в тандеме. Чтобы защитить детей от пагубного влияния, нужно вовлекать их в полезные дела, привлекать к занятиям в шестой школьный день", - считает губернатор.