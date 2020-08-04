В Брестской области 19 неплатежеспособных сельхозпредприятий избежали банкротства

4 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области за четыре года финансовое оздоровление успешно прошли 19 сельхозпредприятий, сообщили БЕЛТА в пресс-службе экономического суда области.

В июле 2016 года был принят указ №253 "О мерах по финансовому оздоровлению сельскохозяйственных организаций". За время действия этого правового акта в экономический суд Брестской области обратились с заявлениями об экономической несостоятельности (банкротстве) 24 сельхозпредприятия, в отношении которых было признано нецелесообразным проводить досудебное оздоровление. Неплатежеспособным сельхозорганизациям предложили два пути: досудебное оздоровление или банкротство. Большинство использовало предложенные в документе механизмы финансового оздоровления.

К началу второго полугодия 2020 года суд успешно завершил процедуры санации в отношении унитарного предприятия "Кончицы АГРО", ОАО "Сошненское-агро", "Плещицы" и "Охово" Пинского района, СПК "Рубельский", "Дубайский", КСУП "Припять-2009" Столинского, "Племенной завод Закозельский" и ОАО "Осиповичи" Дрогичинского, ОАО "Дворецкий", СПК "Дятловичский", "Озерница" и КУП "Межлесское" Лунинецкого, ОАО "Возрождение" и "Любашево" Ганцевичского, "Октябрь-Агро" и "Боровица" Ивановского, "Минянка" и "Киселевцы" Кобринского.

"В связи с заключением мировых соглашений на условиях отсрочки и рассрочки исполнения обязательств должника перед его кредиторами суд прекратил производство по этим делам. Погашаться задолженность будет в соответствии с графиками, которые предусмотрены соглашениями. Таким образом, введенный указом №253 механизм привел к положительным результатам, сельхозорганизации смогли эффективно выйти из положения устойчивой неплатежеспособности, избежав ликвидации предприятия", - отметили в пресс-службе.

В настоящее время экономический суд Брестской области завершает дела в отношении акционерных обществ "Дубняки" и "Крышиловичи" Ганцевичского района, а также ОАО "Пеняково" Дрогичинского.-0-