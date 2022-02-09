В Брестской области 52% членов участковых комиссий представляют общественные организации

9 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области представители общественных объединений составляют более половины численного состава участковых комиссий по референдуму, сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель председателя областной комиссии по референдуму Ольга Демко.

В регионе на заседаниях городских и районных исполнительных комитетов, администраций районов Бреста образованы 883 участковые комиссии по референдуму. При их формировании были созданы рабочие группы, которые изучали деловые и личностные качества выдвинутых кандидатур, организовали их обсуждение. Заседания исполкомов проходили в присутствии представителей общественных объединений и политических партий, выдвигавших граждан в состав участковых комиссий.

Всего для работы в участковых комиссиях в области были выдвинуты 8878 претендентов. Там, где число претендентов превышало утвержденное количество, по каждой кандидатуре проводилось персональное голосование. В итоге в состав участковых комиссий включены 8813 человек, из них 6064 (68,8%) - это женщины, 425 (4,8%) - молодежь в возрасте до 30 лет.

Более половины численного состава участковых комиссий (4633 человека, или 52,6%) представляют общественные объединения. От граждан путем подачи заявлений утвердили 3234 кандидатуры (36,7%), от трудовых коллективов - 946 (10,7%).

Наиболее многочисленным оказалось представительство Федерации профсоюзов Беларуси - 1834 человека (20,8%). РОО "Белая Русь" представляют 714 человек (8,1%), Белорусский союз женщин - 691 (7,8%), БРСМ - 515 (5,8%), Белорусское общественное объединение ветеранов - 412 (4,7%). Также в состав участковых комиссий включен 31 член Коммунистической партии Беларуси.

Сейчас участковые комиссии занимаются обустройством помещений для голосования и уточняют списки участников референдума. Не позднее чем за 15 дней до проведения электоральной кампании гражданам должны быть предоставлены списки для ознакомления. Одновременно идет регистрация наблюдателей. На 9 февраля участковые комиссии аккредитовали для наблюдения за ходом голосования на референдуме 4396 человек.

Референдум по вопросу внесения изменений и дополнений в Конституцию Республики Беларусь пройдет 27 февраля.-0-