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28 ноября 2019, 14:06

В Брестской области числится более 1 тыс. объектов незавершенного сверхнормативного строительства

Фото из архива
Фото из архива

28 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области на 1 июля числилось 1126 объектов незавершенного сверхнормативного строительства. Такая информация прозвучала сегодня на заседании облисполкома, передает корреспондент БЕЛТА.

В регионе разработан комплекс мер по сокращению объемов сверхнормативного незавершенного строительства на 2016-2020 годы. Пять лет назад в Брестской области насчитывалось 426 таких объектов, 156 из которых на 1 октября этого года так и не были введены в эксплуатацию. Кроме того, за прошедший период перечень сверхнормативных пополнили еще 700 объектов. Более чем в 5 раз выросло их количество в Жабинковском районе (с 6 до 33 объектов), в три и более раз - в Барановичах (с 36 до 123), Малоритском (с 7 до 25), Каменецком (с 17 до 56), Ивацевичском (с 17 до 53) районах.

"Доля объектов сверхнормативного незавершенного строительства по Брестской области составляет 10,9% от общего количества по республике. Меньше среди регионов только у Могилевской (6,5%) и Гродненской (10,6%) областей", - заметил председатель комитета по архитектуре и строительству облисполкома Сергей Лободинский. В числе основных причин, способствующих появлению сверхнормативки, он назвал включение в перечни строительства объектов, не обеспеченных финансовыми ресурсами в полном объеме, или без проектно-сметной документации.

Следует отметить, что среди долгостроев нет ни одного многоквартирного жилого дома. В то же время в сельской местности числятся 69 одноквартирных жилых домов, строительство которых ведется с превышением нормативного срока. Такие объекты есть в большинстве районов области. Например, под Ивацевичами более 20 лет не могут достроить жилой дом для специалистов в деревне Любищицы. "Сельхозорганизации, которая начала строительство, больше не существует. Но работы по этому дому ведутся, и в 2020 году он будет введен в строй", - доложил председатель Ивацевичского райисполкома Александр Грицук.

Львиная доля незавершенки приходится на АПК. Помимо жилья для сельскохозяйственных специалистов, среди недостроев числятся 19 молочно-товарных ферм и 35 других объектов. Среди заказчиков объектов сверхнормативного незавершенного строительства также унитарные предприятия по капитальному строительству (24 объекта), предприятия ЖКХ (19), других ведомств. Так, у рыбхоза "Днепробугский" нет средств, чтобы завершить строительство рыбного цеха в деревне Новоселки Дрогичинского района. ОАО "Пинскдрев" несколько лет тянет с реконструкцией детского оздоровительного комплекса в деревне Завишье. А в агрогородке Парохонск Пинского района с 1989 года стоит недостроенная больница.

"Райисполкомам совместно с комитетом по сельскому хозяйству нужно разобраться с каждым таким объектом: что делать и в какие сроки, что восстанавливать, а что сносить. Если лучше разобрать, значит, надо разбирать и приводить земельные участки в первоначальное состояние. Если кому-то безвозмездно передать для достройки и от этого будет польза в целом государству и территории, на которой объект находится, - давайте принимать решение", - резюмировал первый заместитель председателя облисполкома Валерий Ребковец.-0-

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