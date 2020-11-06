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06 ноября 2020, 14:56

В Брестской области число киберпреступлений выросло почти в 1,5 раза

Фото из архива
Фото из архива

6 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области с начала года число преступлений в сфере высоких технологий выросло почти в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2019-го. Такая информация сегодня озвучена на совместном брифинге областных управлений внутренних дел и Следственного комитета, передает корреспондент БЕЛТА.

В регионе зарегистрировано 2046 преступлений в сфере высоких технологий. Отмечается серьезный рост таких правонарушений. Причем каждое четвертое преступление в Брестской области совершено с использованием компьютерной техники и интернета, годом ранее было каждое десятое. Только за 5 ноября возбуждено 18 уголовных дел. Злоумышленники похитили более Br6,5 тыс. Потерпевшими являются люди разных возрастов и профессий.

"Суть таких преступлений не меняется с годами: преступник старается вступить в контакт с потерпевшим. Психологическим воздействием он пытается получить нужную информацию", - отметил исполняющий обязанности начальника управления по противодействию киберпреступности УВД Брестского облисполкома Александр Ригневич.

По его словам, еще пару лет назад основным способом получения доступа к банковским и лицевым счетам были взломанные страницы в социальных сетях. Злоумышленники переписывались с потенциальной жертвой от имени друзей, пытаясь узнать реквизиты. Таких преступлений становится меньше. Все чаще используются вишинг (звонки под видом сотрудников банка) и фишинг (подмена интернет-ресурсов для похищения конфиденциальной информации).

"В большинстве случаев потерпевшему звонят в мессенджере, где на заставке стоит эмблема банка, и сообщают о каких-то проблемах со счетом. Злоумышленник предлагает его заблокировать и сообщить дополнительные сведения - данные карточки, идентификационный номер и другие. Человека торопят, призывают принять решение здесь и сейчас, из-за чего он теряется и предоставляет информацию. Ситуация достаточно распространенная", - обратил внимание Александр Ригневич. Он напомнил, что сотрудники банков никогда не звонят клиентам в мессенджерах. Специалисты обращаются с конкретной целью и знают необходимую им информацию о пользователе.

Нередки случаи хищений на интернет-площадках. Под предлогом покупки товара виртуальный собеседник в переписке активно беседует, а потом предлагает продавцу пройти по ссылке, чтобы получить деньги. Страницы таких сайтов внешне очень похожи на оригинальные, но их адреса могут отличаться лишними или измененными знаками - буквами, цифрами, символами. "Однако единственный раздел этого ресурса, который будет работать, это кнопка из разряда "забрать деньги", "оформить доставку". Нажав ее, пользователю предлагают ввести данные платежной карты. После этого злоумышленник завладевает реквизитами и похищает деньги", - рассказал о схеме Александр Ригневич.

Чтобы обезопасить себя от виртуальных хищений, специалисты рекомендуют рассчитываться в интернете дополнительной карточкой с минимальным оборотом (не зарплатной). При звонке якобы из банка, прервать беседу и самому перезвонить в свою службу поддержки.

"Преступники не стоят на месте, совершенствуются. Если посмотреть на практику зарубежных коллег, то мы ожидаем, что в ближайшее время нас накроют фишинговые преступления", - заметил начальник управления процессуального контроля УСК по Брестской области Алексей Вечорко.-0-

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