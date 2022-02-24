В Брестской области энергетики установят на опоры ЛЭП почти сотню платформ для гнезд аистов

24 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области энергетики в этом году на опоры линий электропередачи установят 98 платформ для гнезд белых аистов, сообщили корреспонденту БЕЛТА в РУП "Брестэнерго".

Гнездование аистов на опорах ЛЭП - проблема и для энергетиков, и для сельчан. Страдают и сами птицы. "Число аистов, которые строят гнезда на опорах линий электропередачи, увеличивается с каждым годом. Пернатые и их птенцы часто погибают от поражения током. Продукты жизнедеятельности птиц разъедают изоляцию, возникают короткие замыкания. Кроме того, намокнувшее в непогоду гнездо становится проводником, что опять же приводит к замыканиями и нарушениям в работе ЛЭП", - рассказали в "Брестэнерго".

Для повышения надежности работы линий электропередачи и безопасного гнездования белых аистов была разработана специальная конструкция. Такие платформы энергетики в первую очередь крепят на столбы в деревнях и агрогородках. В некоторых местах - и на опоры высоковольтных линий за пределами населенных пунктов.

В Брестской области уже установили более 500 платформ для гнезд аистов. Конструкции на опоры монтируют при реконструкции и строительстве новых сетей электроснабжения. В этом году во время капремонтов семь платформ поставят в Барановичском, 18 - в Брестском, 40 - в Кобринском, 10 - в Малоритском, пять - в Жабинковском, по шесть - в Каменецком, Пинском и Дрогичинском районах. Например, сегодня энергетики планируют заняться этой работой в деревне Масевичи Малоритского района.-0-