В Брестской области может стать больше разрешенных мест для купания

1 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. В прокуратуре Брестской области на коллегии подвели итоги работы в январе-июне текущего года. Во время заседания особое внимание было уделено обеспечению безопасности людей на водоемах, сообщили БЕЛТА в службе информации областной прокуратуры.

За шесть месяцев в регионе утонули 57 человек (трое детей). Число погибших на водоемах по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось более чем в полтора раза. Прокурорам поручено провести надзорные мероприятия, цель которых улучшить подготовку мест для купания. Мониторинг показывает, что таких зон отдыха в регионе недостаточно. Официально разрешено купаться в 98 местах. "В области есть немало излюбленных у населения мест, но купание там запрещено. В адрес облисполкома внесем акт реагирования с предложением запланировать на 2020 год средства и привести такие зоны в надлежащее состояние, обследовать акваторию, возможно, разместить посты ОСВОД", - отметили в прокуратуре.

Во время заседания отмечено, что в первом полугодии в Брестской области зарегистрировано 4975 преступлений (рост на 4,3%). При этом на 16% стало меньше убийств, на 19% - тяжких телесных повреждений. Сократилось число преступлений, совершенных несовершеннолетними (на 13%) и группой лиц (на 16%). "Проведенная за шесть месяцев работа органов прокуратуры положительно сказалась на состоянии законности в регионе, позволила улучшить правовую защищенность граждан", - сказал прокурор Брестской области Виктор Климов. Он обратил внимание, что коэффициент преступности в регионе в расчете на 10 тыс. населения - самый низкий в республике.

Среди задач на перспективу - проведение проверок, направленных на предотвращение вредного воздействия на окружающую среду и здоровье людей.-0-