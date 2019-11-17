В Брестской области на один депутатский мандат претендуют четыре кандидата

17 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области на один мандат депутата Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва в среднем претендуют четыре кандидата, сообщили корреспонденту БЕЛТА в областной избирательной комиссии.

По 16 избирательным округам региона в депутаты баллотируются 66 кандидатов. Во всех округах выборы будут альтернативными. Самая большая конкуренция в Брестском-Восточном округе №3, где на место в парламенте претендуют семь человек. Немногим меньше (по шесть кандидатов) - в Брестском-Центральном №2 и Барановичском-Западном №5. Самый низкий конкурс (два человека) - в Днепро-Бугском округе №10.

В избирательной гонке участвуют пять депутатов Палаты представителей Национального собрания действующего созыва, 20 женщин, 9 пенсионеров и столько же - моложе 30 лет. Среди претендентов на депутатский мандат - руководители предприятий и индивидуальные предприниматели, учителя и студенты, инженеры и врачи, рабочие, представители государственных структур и общественных организаций.

Большинство кандидатов представляют политические партии, в том числе Либерально-демократическую партию - 11 выдвиженцев, Белорусскую социал-демократическую партию (Грамада) - 9, Республиканскую партию труда и справедливости - 6, Белорусскую партию левых "Справедливый мир" - 5, Белорусскую патриотическую партию - 3. По два кандидата представляют Коммунистическую партию Беларуси, Объединенную гражданскую партию и партию БНФ. Один кандидат у партии "Белорусская социал-демократическая Грамада".

В регионе образовано 911 избирательных участков. Досрочное голосование проводилось на 876 из них. Сегодня, в день выборов, откроются еще 35 участков, образованных в санаториях и лечебных учреждениях.-0-