В Брестской области на ранней стадии выявляется 78,7% раковых заболеваний

7 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области 78,7% раковых заболеваний выявляется на ранней стадии, сообщил сегодня на итоговой коллегии начальник главного управления по здравоохранению облисполкома Виктор Михаловский, передает корреспондент БЕЛТА.

"В соответствии с государственной программой "Здоровье народа и демографическая безопасность Республики Беларусь" на 2016-2020 годы в области активно проводится скрининг рака предстательной и молочной желез, колоректального рака, начаты исследования рака шейки матки. Итоги скрининга позволили увеличить процент выявления пациентов на ранних стадиях рака до 78,7%", - отметил начальник облздрава.

При скрининге рака молочной железы обследовано 19 тыс. женщин в возрасте от 50 до 59 лет, или 25,9% от подлежащих обследованию. Заболевание выявлено у 98 пациентов, в том числе на ранних стадиях - в 85 случаях. Примерно такое же количество мужчин в возрасте от 50 до 65 лет (36,3% от необходимого) обследовано во время скрининга рака предстательной железы. Заболевание выявлено у 146 человек, в том числе у 106 - на ранних стадиях. С начала проведения скрининга колоректального рака обследование прошли 16 404 пациента. Получено 3017 положительных тестов, рак выявлен в 29 случаях, в том числе на ранних стадиях - в 20 случаях.

Скрининг рака шейки матки прошли 7657 женщин в возрасте от 30 до 60 лет. Выявлено 9 случаев заболевания, все - на ранних стадиях. "За всеми этими цифрами - чьи-то спасенные жизни", - заметил Виктор Михаловский.

Помимо скрининговых программ на территории области с августа 2018 года реализуется профилактический проект по онкологии "Предотврати болезнь - выбери жизнь". Бригады специалистов побывали в 18 населенных пунктах в 13 районах. За это время проведено 11 тыс. врачебных осмотров, выполнено более 15 тыс. диагностических исследований. В результате 2,8 тыс. человек (33% обследованных) были направлены на дообследование или лечение по разным отклонениям состояния здоровья. В 80 случаях диагноз по онкозаболеваниям подтвердился.

В целом по области в 2019 году показатель заболеваемости злокачественными новообразованиями вырос на 1,2% (491 случай на 100 тыс. населения). В частности, высокая заболеваемость отмечается в Березовском, Ивановском, Ганцевичском районах. В структуре смертности мужчин наибольший удельный вес занимают рак легких, трахеи и бронхов (24,7%), рак желудка (9,7%), предстательной железы (9,1%). У женщин - рак молочной железы (16,9%), ободочной кишки (9,7%), желудка (8,2%).-0-