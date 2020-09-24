В Брестской области на учете состоят около 43 тыс. онкопациентов

24 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области на диспансерном учете состоят около 43 тыс. пациентов с онкологическими заболеваниями. Об этом сообщил сегодня начальник главного управления по здравоохранению облисполкома Виктор Михаловский, передает корреспондент БЕЛТА.

Число новых выявленных случаев рака за последние пять лет возросло на 14%. Увеличился и уровень заболеваемости: 541 на 100 тыс. человек (в республике - 575). В Брестской области самая низкая заболеваемость среди других регионов Беларуси. Наметилась тенденция к снижению смертности от злокачественных образований. У мужчин чаще всего диагностируют онкологические патологии предстательной железы, легких, желудка и прямой кишки. У женщин преобладают рак кожи, молочной железы, тела матки, щитовидной железы и ободочной кишки.

"Онкологические диспансеры укомплектованы врачами и средним медицинским персоналом. Свыше 70% докторов имеют первую и высшую категорию. В этом году улучшилась ситуация с обеспеченностью онкологами в центральных районных больницах. Для Ивановского, Кобринского, Малоритского и Пружанского районов переподготовили врачей, еще в шесть районов пришли работать молодые специалисты", - подчеркнул Виктор Михаловский.

Особое внимание уделяется модернизации медучреждений и обновлению оборудования. Например, в июле после реконструкции начал принимать пациентов лечебный корпус Пинского межрайонного онкодиспансера. В корпусе улучшились условия пребывания пациентов, открылось отделение анестезиологии и реанимации на шесть коек. В августе в Брестском онкодиспансере начала работать радионуклидная лаборатория. Благодаря этому расширились возможности диагностики злокачественных образований, кардиологической, урологической, гинекологической, эндокринологической и других патологий. Также Брест, Барановичи и Пинск приобрели дерматоскопы для обследования меланомы.

"Онкологические заболевания занимают 2-е место после сердечно-сосудистых в структуре причин смерти. Кроме того, рак - основная причина инвалидизации людей трудоспособного возраста. Для уменьшения смертности и увеличения продолжительности жизни в Брестской области реализуется региональный комплекс мероприятий. На эффективность работы в этом направлении влияют первичная профилактика и ранняя диагностика, улучшение материально-технической базы учреждений здравоохранения", - обратил внимание заместитель председателя Брестского облисполкома Дмитрий Городецкий.

На заседании Брестского облисполкома сегодня обсудили возможности для улучшения доступности онкологической помощи и проведения скринингов для раннего выявления опухолей.-0-