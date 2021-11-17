В Брестской области набирает популярность уникальный проект #мойпутьвспорт

17 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области набирает популярность уникальный проект для учащихся общеобразовательных и спортивных школ #мойпутьвспорт, сообщила корреспонденту БЕЛТА руководитель областного центра поддержки спорта Елена Белоконенко.

Проект стартовал как областная акция осенью этого года и вызвал неподдельный интерес среди детей и подростков. Вслед за первым этапом инициативы организаторы объявили второй, а до конца учебного года планируют организовать третий. Ожидается, что #мойпутьвспорт станет в Брестской области постоянно действующим проектом. Сейчас он не имеет аналогов в Беларуси.

"Мы получаем огромное количество откликов от ребят - с поддержкой, вопросами, предложениями, так что впору собирать команду волонтеров для обработки и ответов на все обращения. К слову, благодаря такому интересу и вниманию мы внесли существенное дополнение в положение проекта. Изначально он был адресован учащимся спортивных школ, которые есть далеко не во всех деревнях. Поэтому сельских детей, которые занимаются в спортивных секциях, мы выделили в отдельную категорию участников", - рассказала Елена Белоконенко.

Чтобы стать участником проекта, необходимо выполнить несколько простых условий. До 31 декабря нужно зарегистрироваться на сайте проекта и подписаться на аккаунт в Instagram @way_to_sports, разместить там данные о себе и тренере, сопроводив информацию фотографиями о своих первых шагах в спорте. По числу голосов (лайков) под постами организаторы отберут в каждой из четырех возрастных групп (до 6 лет, 6-10 лет, 11-14 лет, 15-16 лет) по 25 победителей, которые станут участниками финала второго этапа. Он состоится 15 января на одном из спортивных объектов Бреста в формате встречи "Час со звездой". Финалисты смогут задать вопросы именитым спортсменам, поучаствовать в фотосессии с ними и получить из рук знаменитостей памятные подарки.

Проект #мойпутьвспорт организован Брестским областным центром поддержки спорта, главным управлением по образованию и управлением спорта и туризма Брестского облисполкома при поддержке многочисленных партнеров и спонсоров. Своей целью организаторы ставят привлечь как можно больше учащихся учреждений образования к занятиям спортом, популяризировать достижения брестских спортсменов - участников Олимпийских игр, а также виды спорта, которые развиваются в Брестской области.-0-