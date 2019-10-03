В Брестской области начали подачу тепла в жилфонд

3 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В некоторых городах и районах Брестской области сегодня началась подача тепла в жилые дома, общежития и гостиницы, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отдела котельного хозяйства и энергетики областного управления ЖКХ Сергей Ананьев.

Отопительный сезон в области начался 25 сентября. Тогда отопление включили в социальных объектах. С понижением среднесуточной температуры воздуха настала очередь жилищного фонда. В частности, сегодня тепло начнет поступать в жилые дома, общежития, гостиницы в Бресте, Пинске и Столине. "В больших городах на подключение потребителей потребуется до трех дней, в районных центрах и сельских населенных пунктах тепло поступит в течение дня", - отметил Сергей Ананьев.

Собеседник добавил, что организациям ЖКХ отводится 10 дней на наладку внутренних систем теплоснабжения. При возникновении проблем с подачей тепла потребителям рекомендуют звонить по короткому номеру 115.

На завершающем этапе батареи потеплеют в общественных и административных зданиях, организациях, на предприятиях.

В прошлом году отопительный период в Брестской области начался 2 октября.-0-