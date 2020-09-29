В Брестской области начали прививать от гриппа учащихся и работников соцсферы

29 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области прививки от гриппа начали получать учащиеся и работники социальных учреждений, сообщает БЕЛТА со ссылкой на областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

Кампания по иммунизации стартовала в юго-западном регионе 9 сентября. Бесплатно прививку от гриппа могут получить дети от шести месяцев до трех лет, беременные, дети и взрослые с хроническими заболеваниями, пожилые люди. С 25 сентября в области началась вакцинация воспитанников, учащихся и работников учреждений образования.

В амбулаторно-поликлинические организации здравоохранения поступил российский "Гриппол Плюс". Этой вакциной можно привиться на платной основе, также ее приобретут предприятия для своих сотрудников.

По оперативным данным, в Брестской области от вируса уже привились более 66 тыс. человек, которые входят в группу риска. Это почти 5% жителей региона. Наиболее активно кампания по вакцинации проходит в Ганцевичском, Ивацевичском, Каменецком, Ляховичском, Малоритском, Пружанском, Пинском районах и Пинске.-0-