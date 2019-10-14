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14 октября 2019, 15:50

В Брестской области началось учение разведорганов ОДКБ "Поиск-2019"

Представители Вооруженных Сил Беларуси
Представители Вооруженных Сил Беларуси

14 октября, Барановичский район /Корр. БЕЛТА/. Специальное учение с силами и средствами разведки государств - членов Организации Договора о коллективной безопасности "Поиск-2019" торжественно открылось на Обуз-Лесновском полигоне, передает корреспондент БЕЛТА.

Во время открытия учения
Во время открытия учения

Олег Белоконев
Олег Белоконев

В церемонии открытия приняли участие национальные контингенты военнослужащих шести стран - Армении, Беларуси, Казахстана, России, Кыргызстана, Таджикистана. Воинов-разведчиков приветствовал начальник Генерального штаба Вооруженных Сил - первый заместитель министра обороны Беларуси Олег Белоконев. Он отметил, что в последние годы интеграционные процессы в военной сфере среди государств - участников ОДКБ активно развиваются. "Организация договора о коллективной безопасности сегодня является многофункциональной универсальной структурой, ставшей основным инструментом коллективной безопасности на постсоветском пространстве", - подчеркнул начальник Генштаба ВС.

Представители Вооруженных Сил Армении
Представители Вооруженных Сил Армении

Представители Вооруженных Сил Кыргызстана
Представители Вооруженных Сил Кыргызстана

Представители Вооруженных Сил Российской Федерации
Представители Вооруженных Сил Российской Федерации

Представители Вооруженных Сил Таджикистана
Представители Вооруженных Сил Таджикистана

Учение пройдет в два этапа с 14 по 18 октября на территории четырех полигонов - Обуз-Лесновском, Домановском, Чепелево и Осиповичском. Всего задействовано около 2 тыс. военнослужащих и свыше 250 единиц техники, в том числе авиационной.

К участию привлечены также подразделения внутренних войск МВД и МЧС Беларуси. "Поиск-2019" проводится в рамках совместного оперативно-стратегического учения "Боевое братство - 2019".

Анатолий Сидоров
Анатолий Сидоров

"В современных условиях сложно переоценить значение разведки - как в мирное время, так и на всех этапах зарождения и развития вооруженного конфликта", - сказал начальник Объединенного штаба ОДКБ Анатолий Сидоров. - Поэтому мы уделяем особое внимание системе подготовки разведывательных подразделений вооруженных сил государств - членов ОДКБ. Целями таких учений ставим повышение профессионального мастерства самих воинов-разведчиков, выработку и освоение новых форм и способов управления и ведения разведки, повышение опыта и профессионального мастерства военнослужащих".

Подобные учения проводятся с 2016 года, на территории Беларуси - впервые. Участникам предстоит выполнить сложные разноплановые задачи. "Подразделения будут вести все виды разведки, включая воздушную, специальную, войсковую, инженерную, артиллерийскую, радиационную, химическую, биологическую. Подготовка и вывод разведорганов в районы выполнения боевых задач будут проводиться как наземным, так и воздушным и водным путями, в том числе ночью с использованием высотного кислородного оборудования", - пояснил журналистам руководитель учения - заместитель начальника Генштаба ВС Беларуси Игорь Король.

После церемонии открытия участники "Поиск-2019" направились к местам выполнения учебно-боевых задач.-0-

Фото Вадима Якубёнка

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