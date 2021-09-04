В Брестской области намерены выращивать больше подсолнечника

4 сентября, Пинский район /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области планируют выращивать больше ягод и подсолнечника. Об этом сообщил сегодня журналистам, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА, председатель Брестского облисполкома Юрий Шулейко.

Брестская область в силу своего географического положения ощущает последствия изменения климата. "Объективно понимаем, что нужно искать варианты для частичной переориентации. Наблюдается нехватка влаги, а мы работаем на торфяниках, осушенных землях", - заметил Юрий Шулейко.

По словам губернатора, в регионе многие фермеры и отдельные сельхозпредприятия занимаются выращиванием ягод. В области культивируют голубику, малину, смородину. "Присматриваемся к возрождению посевов подсолнечника, который здесь ранее культивировался. Уже несколько районов проводят эксперименты, чтобы выращивать эту культуру и обогатить рацион животных белком. Есть у нас виды на арбузы: погода позволяет выращивать, есть экспериментальные площадки. Но первоочередное, на чем сосредоточимся в будущем, - кустарниковые ягоды и подсолнечник", - сказал Юрий Шулейко.

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