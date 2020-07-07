В Брестской области обесточенными остаются 15 деревень

7 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области из-за разгула стихии обесточенными остаются 15 населенных пунктов, сообщили корреспонденту БЕЛТА в РУП "Брестэнерго".

Грозовой фронт накрыл юго-западный регион вечером 6 июля. Ливень сопровождался порывами сильного ветра. Из-за разгула стихии возникли перебои в электроснабжении в Брестском, Малоритском и Кобринском районах. Из-за поваленных деревьев отключались 10 воздушных линий электропередачи. В результате погашались 11 подстанций 35 кВ и 110 кВ, а также 115 трансформаторных подстанций. Ветер повредил 26 опор ЛЭП, зафиксировано 85 обрывов проводов.

"Энергетики всю ночь работали в усиленном режиме. Восстановление электроснабжения началось сразу же, как только прошел грозовой фронт и улеглись порывы ветра. К ремонту поврежденных линий специалисты приступили с наступлением светлого времени суток", - отметили в "Брестэнерго".

Перебои с электроснабжением остаются в 15 населенных пунктах, четырех молочно-товарных фермах. Аварийно-восстановительными работами занимаются 26 бригад.-0-