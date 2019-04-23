В Брестской области обследовали условия проживания всех ветеранов ВОВ

23 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области в преддверии 75-й годовщины освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков обследованы социально-бытовые условия проживания ветеранов Великой Отечественной войны и лиц, пострадавших от ее последствий, сообщили корреспонденту БЕЛТА в комитете по труду, занятости и социальной защите облисполкома.

В области на 1 апреля проживали 792 ветерана ВОВ, а также 1728 человек, пострадавших от последствий войны: члены семей погибших военнослужащих, бывшие узники, инвалиды с детства. У каждого из них побывали комиссии в составе специалистов территориальных органов социального обслуживания, представителей местных органов власти и заинтересованных структур. По результатам обследования все горрайисполкомы, районные администрации Бреста утвердили мероприятия по улучшению материально-бытовых условий жизни этих категорий.

"Работа по выявлению проблем и решению социально-бытовых вопросов ветеранов и граждан, пострадавших от последствий войны, проводится на регулярной основе. Стараемся выполнить все пожелания в максимально сжатые сроки, как правило, до Дня Победы. Заявки, на выполнение которых требуется время, держим на контроле", - отметил заместитель председателя комитета Василий Соловчук. В основном заявки касаются текущего ремонта квартир, печей, электропроводки, установки автономных пожарных извещателей, выделения материальной помощи. Дополнительная социальная поддержка оказывается за счет различных источников финансирования.

По решению местных исполнительных и распорядительных органов ветераны войны и пострадавшие от ее последствий граждане освобождены от оплаты за социальное обслуживание на дому. С начала года 549 ветеранам выплачено свыше Br136 тыс. в качестве денежной помощи на оздоровление. Кроме того, из средств государственного внебюджетного Фонда социальной защиты населения 20 ветеранам оказана материальная помощь на общую сумму Br2,06 тыс. Два участника войны прошли оздоровление за счет средств республиканского бюджета.

В регионе сохраняются традиции по оказанию шефской помощи ветеранам предприятиями, молодежными общественными организациями. Так, на 2019-2020 годы учреждения образования области совместно с пионерской организацией и Белорусским республиканским союзом молодежи запланировали проведение благотворительных акций "Доброе сердце - ветеранам", "Ваша Победа - наша свобода", "Мой подарок ветерану!", "Ветеран живет рядом".-0-