В Брестской области определили более 100 мест для купания

17 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области официально утвердили 102 места для купания, сообщили корреспонденту БЕЛТА в областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

Санитарные службы проверили готовность рекреационных зон к летнему сезону. Собственники привели в порядок места отдыха у воды и прилегающие территории. От мусора и лишней растительности очищены берега и акватории. Некоторое оборудование было отремонтировано или заменено на новое: скамейки, беседки, теневые навесы, кабинки для переодевания. Особое внимание уделено обустройству площадок для сбора отходов и санузлов.

Специалисты пришли к выводу, что регион готов к купальному сезону. Официально в области он начнется 1 июня, но некоторые жители в жаркие дни открыли его немного раньше. "Погода пока неустойчивая, но желающие уже могут купаться. Во всех районах наши специалисты начали отборы проб воды на соответствие требованиям безопасности по санитарно-химическим и микробиологическим показателям", - отметили в центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

Мониторинг рекреационных зон в Брестской области проводится регулярно. Представители санслужбы призывают отдыхающих поддерживать порядок, бережно относиться к оборудованию. Специалисты рекомендуют не пренебрегать правилами поведения на воде. Следует избегать купания в стихийных местах отдыха, где не гарантирована безопасность людей.-0-