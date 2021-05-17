В Брестской области определили более 100 мест для купания

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Понедельник, 17 мая 2021
Минск Сплошная облачность +15°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
16:27 Промпроизводство в Беларуси в январе-апреле выросло на 11% Экономика
16:25 Брестский программист оклеветал сотрудника ОМОНа - возбуждено уголовное дело Происшествия
16:22 Дмитрий Кравченко стал новым тренером ХК "Металлург-Жлобин" Спорт
16:22 Минчанин хранил в доме своего деда марихуану, пистолет, самогонный аппарат и брагу Происшествия
16:19 Гомельчанина задержали за призывы к массовым беспорядкам Происшествия
16:14 ВВП Беларуси в январе-апреле вырос на 2,5% Экономика
16:13 Реальные денежные доходы белорусов в І квартале выросли на 2,9% Общество
16:12 В Минской области на трассе Р1 установили светофор повышенной видимости Регионы
16:09 Белорусские пловцы пробились в полуфинальные заплывы ЧЕ в Венгрии Спорт
16:06 В ВС определили лучшего командира дивизиона и батареи ракетных войск и артиллерии Общество
15:44 В Индии бушует циклон - более 150 тыс. человек эвакуированы В мире
15:27 Дзермант об активности НАТО у белорусских границ: они готовятся к реальной войне Общество
15:23 Гомельчанин в Telegram-чате оскорбил сотрудника ОМОН - возбуждено уголовное дело Происшествия
15:19 Китайские ученые открыли космические ускорители сверхвысокой энергии в Млечном Пути Технологии
15:10 Состоялся телефонный разговор Лукашенко с Пашиняном Президент
15:08 КГК проведет горячие линии о доступности рынков для производителей сельхозпродукции Общество
15:07 В цехе БМЗ произошло аварийное отключение насосов Происшествия
15:01 СМИД ОДКБ в Душанбе обсудит международную обстановку и примет важные политические заявления Политика
14:49 В Брестской области определили более 100 мест для купания Регионы
14:41 Шпаковский: информсопровождение противозаконных действий подпадает под определение экстремизма Общество
14:41 ГПК: очередной беспилотник перехвачен на границе с Литвой Происшествия
14:27 Заседание Молодежной межпарламентской ассамблеи СНГ пройдет 20-21 мая в Санкт-Петербурге Общество
14:00 За сутки в Беларуси зарегистрирован 1191 пациент с COVID-19, выписаны 743 Общество
13:54 Гуманитарный груз с китайской вакциной от COVID-19 доставят 18 мая в Беларусь Общество
13:53 Пьяного водителя школьного автобуса задержали в Брестском районе Происшествия
13:52 КХЛ утвердила структуру проведения чемпионата сезона 2021/2022 Спорт
13:50 Disneyland в Париже начнет работать 17 июня В мире
13:39 В России начнут выпускать очки для борьбы с бессонницей Технологии
13:29 Увидеть легендарный орган и побывать в закулисье - Витебская филармония запустила новый проект Культура
13:28 На мероприятиях в Сиане отмечена роль Беларуси в трансграничной электронной коммерции Экономика
Все новости
Все новости
Регионы
17 мая 2021, 14:49

В Брестской области определили более 100 мест для купания

Фото из архива
Фото из архива

17 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области официально утвердили 102 места для купания, сообщили корреспонденту БЕЛТА в областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

Санитарные службы проверили готовность рекреационных зон к летнему сезону. Собственники привели в порядок места отдыха у воды и прилегающие территории. От мусора и лишней растительности очищены берега и акватории. Некоторое оборудование было отремонтировано или заменено на новое: скамейки, беседки, теневые навесы, кабинки для переодевания. Особое внимание уделено обустройству площадок для сбора отходов и санузлов.

Специалисты пришли к выводу, что регион готов к купальному сезону. Официально в области он начнется 1 июня, но некоторые жители в жаркие дни открыли его немного раньше. "Погода пока неустойчивая, но желающие уже могут купаться. Во всех районах наши специалисты начали отборы проб воды на соответствие требованиям безопасности по санитарно-химическим и микробиологическим показателям", - отметили в центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

Мониторинг рекреационных зон в Брестской области проводится регулярно. Представители санслужбы призывают отдыхающих поддерживать порядок, бережно относиться к оборудованию. Специалисты рекомендуют не пренебрегать правилами поведения на воде. Следует избегать купания в стихийных местах отдыха, где не гарантирована безопасность людей.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Брестская область купание
Добавить БЕЛТА в избранное
Новости рубрики Регионы
Фото УВД Минского облисполкома В Минской области на трассе Р1 установили светофор повышенной видимости
Фото из архива Школьники Гомельской области завоевали 121 диплом на республиканской олимпиаде по учебным предметам
Фото из архива Кульминацией праздника "Барановичская весна" станет авиашоу
Фото из архива В Новой Боровой продлят трассу автобусного маршрута №135
Фото из архива Волонтеров приглашают на "Славянский базар"
Фото из архива Мини-ярмарки вакансий пройдут в Минске 18 и 19 мая
Главное
Лукашенко подписал закон по вопросам обеспечения национальной безопасности
Опытные следователи содрогнулись: Швед рассказал о шокирующих находках по делу о геноциде белорусов
Санэпидслужба дала рекомендации для организаторов летнего оздоровления по профилактике COVID-19
СУПЕРАКЦИЯ в Minsk World! Покупайте машино-место и получайте СКИДКУ на покупку квартиры! До 100 евро за квадратный метр!
Топ-новости
Лукашенко подписал закон о государственной защите. Кто и на каких условиях сможет ею воспользоваться
Состоялся телефонный разговор Лукашенко с Пашиняном
Дзермант об активности НАТО у белорусских границ: они готовятся к реальной войне
СМИД ОДКБ в Душанбе обсудит международную обстановку и примет важные политические заявления
Гуманитарный груз с китайской вакциной от COVID-19 доставят 18 мая в Беларусь
Белорусские пловцы пробились в полуфинальные заплывы ЧЕ в Венгрии
В цехе БМЗ произошло аварийное отключение насосов
КГК проведет горячие линии о доступности рынков для производителей сельхозпродукции
Шпаковский: информсопровождение противозаконных действий подпадает под определение экстремизма
Исполкомы будут определять перечни непригодных для эксплуатации объектов военных городков
Белорусские спортсмены завоевали пять наград на этапе Кубка наций по велотреку в Гонконге
За сутки в Беларуси зарегистрирован 1191 пациент с COVID-19, выписаны 743
ГПК: очередной беспилотник перехвачен на границе с Литвой
Сильные дожди и грозы ожидаются в Беларуси 18 мая
Сенько обсудил в Институте "Цзиньтай" развитие китайской медицины в Беларуси
Реклама
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
погода погода
тв программа тв программа
курсы курсы
Темы Все темы
Конституция Беларуси - работа над проектом Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Год народного единства Вступительная кампания - 2021 Репортаж БЕЛТА Специальный репортаж
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.