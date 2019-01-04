4 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области определили условия отчуждения пустующих и ветхих домов - соответствующее решение областного исполнительного комитета опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале , сообщает корреспондент БЕЛТА.

Порядок работы с неиспользуемым владельцами жилищем облисполком урегулировал в соответствии с указом №357 "О пустующих и ветхих домах". Если раньше повсеместно такую недвижимость можно было продать лишь с аукциона, то сейчас допускается его прямая продажа.

"Органы власти на местах самостоятельно решали, какой путь отчуждения пустующих и ветхих домов предпочтителен для их территорий. Там, где есть спрос и может быть несколько претендентов на такую недвижимость, вопрос будут решать только по результатам аукциона. По остальным населенным пунктам, где малая вероятность двух участников торгов, целесообразно было оставить прямую продажу объекта. На основании полученных из районов предложений и было принято решение облисполкома", - пояснил начальник управления жилищно-коммунального хозяйства облисполкома Алексей Мартысюк.

В перечень населенных пунктов, на территории которых пустующие и ветхие дома отчуждаются только путем проведения аукциона, вошли все города и поселки региона, в том числе Белоозерск, Домачево, Телеханы, Коссово, Высокое, Микашевичи, Ружаны, Давид-Городок, Речица, Октябрьский. В список также попали 116 агрогородков и деревень в семи районах области - Барановичском, Березовском, Брестском, Дрогичинском, Каменецком, Кобринском и Ляховичском. А в Ганцевичском, Жабинковском, Ивановском, Ивацевичском, Лунинецком, Малоритском, Пружанском и Столинском районах ограничений на способ отчуждения ветхих и пустующих домов нет (за исключением райцентров и городских поселков).

В Брестской области за январь-ноябрь 2018 года выявлено 1806 пустующих и ветхих домов. Больше всего таких помещений было взято на учет в Ивацевичском и Барановичском районах - 319 и 316 домов соответственно. За этот период в регионе было снесено 700 домов.-0-