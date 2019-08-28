В Брестской области особое внимание обратят на повышение качества образования в лицеях и гимназиях

28 августа, Брестский район /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области в новом учебном году особое внимание следует уделить повышению качества образования в лицеях и гимназиях. Такое мнение высказал сегодня начальник главного управления по образованию Брестского облисполкома Юрий Просмыцкий на областной педагогической конференции "Образование Брестчины - сфера заинтересованного взаимодействия ведомств, учреждений, организаций", передает корреспондент БЕЛТА.

В текущем году учащиеся школ и гимназий области показали высокий результат на международных предметных олимпиадах школьников. По количеству медалей Брестчина занимает вторую позицию после лицея БГУ. По итогам централизованного тестирования представители 36 учебных заведений региона получили максимальные 100 баллов (это второй показатель после Минска). В целом выпускники учреждений общего среднего образования области повысили средние баллы по предметам. Увеличилось количество победителей республиканского конкурса исследовательских работ учащихся.

С этой картиной диссонируют итоги республиканской олимпиады: Брестская область по-прежнему находится на нижних позициях рейтинга. Высокие результаты на заключительном этапе республиканских интеллектуальных соревнований из года в год показывает десяток учреждений: гимназия №1 и лицей №1 имени А.С. Пушкина в Бресте, пять гимназий в Барановичах, гимназия №3 Пинска и Брестский областной лицей имени П.М. Машерова. Ни одного победителя за последние 10 лет не подготовили брестские гимназии №3 и №4, гимназии Дрогичина и Каменца. По одному-двум победителям подготовили педагоги гимназий в Ляховичах, Пружанах, лицея Ивацевичского района. Особенно "отличился" лицей Жабинки, где результаты централизованного тестирования по русскому языку, физике, математики, химии, биологии и английскому языку ниже средних по республике.

"Считаю нецелесообразным продолжение функционирования лицея в Жабинке в существующем формате. Органам управления образования на местах необходимо изучить в текущем учебном году ситуацию и выработать конкретные меры, направленные на повышение качества образования и результативность работы гимназий №3 и №4 Бреста, гимназий Дрогичина, Каменца, Ляховичей, Пружан, лицея Ивацевичского района", - сказал начальник управления образования облисполкома.

Его позицию поддержал принявший участие в конференции заместитель министра образования Сергей Рудый. Он отметил, что новый учебный год пройдет под знаком совершенствования качества образования. "Надо очень внимательно посмотреть вообще на ситуацию. Например, в Гродненской области очень жестко приняты меры, и гимназии прекратили существование как гимназии, учитывая результаты работы, показатели и перспективу развития. Они не закрыты, а переведены в школы. Это серьезный шаг, имиджевый. Но мы должны понимать, что, если это учреждение высокого класса, оно должно соответствовать своему статусу", - резюмировал замминистра.-0-