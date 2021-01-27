В Брестской области остаются обесточенными 66 деревень

27 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области энергетики продолжают устранять последствия циклона "Ларс", сообщили корреспонденту БЕЛТА в РУП "Брестэнерго".
"В регионе продолжаются работы по восстановлению энергоснабжения. По данным на 16.30, проблемы остаются в 66 населенных пунктах, на 13 фермах. Не работают 324 трансформаторные подстанции", - рассказали в "Брестэнерго". Последствия снегопадов устраняют 107 аварийно-восстановительных бригад, более 500 энергетиков Брестской области. Им помогают 18 бригад, прибывших из других регионов страны.
"В темное время суток работы не будут остановлены. Единственное, будут выполняться только те, которые позволят не нарушать технику безопасности. Энергетики не прекратят работы, пока не подадут электричество всем потребителям", - подчеркнули на предприятии.-0-