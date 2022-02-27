27 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области открылись 883 участка для голосования по вопросу внесения изменений и дополнений в Конституцию, сообщили корреспонденту БЕЛТА в областной комиссии по референдуму.

Досрочное голосование в регионе проходило на 851 участке. Сегодня также начали работу 32 закрытых участка, расположенных в учреждениях здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях, - больницах, санаториях, домах отдыха, профилакториях. К этой электоральной кампании в области появилось три новых участка для голосования - в Московском районе Бреста, Барановичах и Кобрине. Всего в областном центре образовано 133 участка, по 70 - в Барановичах и Столинском районе.

В Брестской области в списки для голосования на референдуме включены чуть более 974 тыс. человек. В досрочном голосовании приняли участие 44,98% граждан.

На 26 февраля в участковых и территориальных комиссиях было аккредитовано более 6 тыс. наблюдателей.

В области сформирована 21 территориальная комиссия по референдуму, в том числе 16 районных, по одной городской в Барановичах и Пинске, две районные в Бресте. В состав участковых комиссий включены 8813 человек. Более половины из них (4633 человека, или 52,6%) представляют общественные объединения, в том числе ФПБ, БРСМ, РОО "Белая Русь", Белорусский союз женщин, Белорусское общественное объединение ветеранов. От граждан путем подачи заявлений в состав комиссий вошли 3234 человека (36,7%), от трудовых коллективов - 946 (10,7%).-0-