В Брестской области отмечают устойчивое снижение заболеваемости туберкулезом

29 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области отмечается устойчивая тенденция снижения уровня заболеваемости туберкулезом, сообщила корреспонденту БЕЛТА главный врач областного противотуберкулезного диспансера Светлана Крапивина.

На 1 августа уровень заболеваемости туберкулезом в регионе составил 11,2 человека на 100 тыс. населения. В прошлом году этот показатель составлял 18,6 человека на 100 тыс., а четыре года назад - 30,8 человека на 100 тыс. населения. С начала 2019 года в области выявлены 154 пациента (в 2018 году - 257, в 2015 - 428). В Бресте за январь-июль зарегистрировано 23 новых случая заболевания.

"Недавно в некоторых СМИ появилась информация о якобы неблагополучной ситуации по туберкулезу в одной из многоэтажек Бреста. Согласно базе данных регистра "Туберкулез", в доме №89 по улице Суворова пациенты с активным туберкулезом не проживают. Действительно, в 2008 году там был выявлен один случай с рецидивом в 2018 году. На данный момент пациент полностью излечился. По этому адресу также зарегистрирован мужчина, у которого выявлен туберкулез и который сейчас находится в местах лишения свободы. Другие случаи туберкулеза граждан, проживающих в этом доме, не регистрировались", - заявила Светлана Крапивина.

Она отметила, что при получении информации о выявлении свежего случая туберкулеза существует определенный алгоритм действий заинтересованных служб с выездом на место. "А если нет его (случая заболеваемости. - Прим. БЕЛТА), то нет и необходимости осуществлять мероприятия по дезинфекции, которую по нашей заявке проводит территориальный центр гигиены. Более того, дезинфекция сегодня не является главным методом предупреждения распространения туберкулеза, поскольку у него аэрогенный, а не контактно-бытовой путь передачи", - пояснила главврач.

Светлана Крапивина подчеркнула, что современное оборудование позволяет не только выявить заболевание, но и назначить наиболее эффективное лечение каждому пациенту индивидуально. Диагностика туберкулеза осуществляется рентгенологическими и бактериологическими методами. Среди детей проводится иммунизация по действующему календарю прививок. В каждом конкретном случае вопросы иммунопрофилактики и иммунодиагностики несовершеннолетних решаются педиатром и фтизиатром.-0-